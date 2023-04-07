05:57 (мск), источник: Коммерсантъ
Блинкен: США ждут вступления Швеции в НАТО к июлю
Власти США считают, что Швеция станет членом НАТО к саммиту стран альянса, который пройдет в Вильнюсе
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«Я убежден, что это произойдет — и произойдет скоро. Я ожидаю, что это случится к саммиту НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, Швеция (к этому времени.— “Ъ”) присоединится к Финляндии в качестве двух новых членов НАТО», — сказал господин Блинкен.
Он напомнил, что Венгрия и Турция еще не ратифицировали заявку Швеции. По его словам, у турецких властей «есть законные интересы», но они уже успешно поработали с Финляндией, чью заявку они одобрили. «Я ожидаю, что-то же самое произойдет и со Швецией в ближайшие недели и месяцы», — убежден госсекретарь.
Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года на фоне российской военной операции на Украине. Финляндия получила одобрение от всех стран альянса, и 4 апреля в Брюсселе прошла церемония ее вступления в НАТО. У турецких властей есть ряд претензий к Швеции, в том числе ее отказ выдавать предполагаемых террористов. В апреле глава Пентагона Ллойд Остин посетит Швецию для обсуждения планов о ее вступлении в альянс.
Лаура Кеффер