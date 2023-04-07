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Спецоперация на Украине
07:53 (мск), источник: Ведомости

Посол КНР в России призвал Запад прекратить давать указания Китаю по Украине

Страны Запада находятся не в том статусе и положении, чтобы давать указания Китаю по ситуации на Украине. Об этом заявил посол КНР в России Чжан Хэньхуэй в разговоре с «Известиями».

Источник: Reuters

«Не китайская сторона создала украинский кризис, КНР не является его стороной и не предоставляла оружие какой-либо из сторон конфликта. Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю, и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него», — сказал он, комментируя обвинения стран Запада в адрес КНР по поводу поддержки России.

Посол подчеркнул, что хотя у Китая нет собственных интересов в этом конфликте, Пекин не является сторонним наблюдателем. «То, что делает китайская сторона, можно свести к одной фразе: призыв к миру и способствование переговорам», — сказал он.

Накануне, 6 апреля, после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны к скорейшему возобновлению переговоров по ситуации на Украине.

​​24 февраля Китай представил свой план по выходу из украинского конфликта, который включает 12 пунктов, в том числе уважение суверенитета всех стран, прекращение боевых действий, начало мирных переговоров и др. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение Китая больше похоже на «высказывание мыслей», нежели на мирный план. Он добавил, что такая инициатива нереализуема без пункта о выводе российских войск с территории Украины.

Действия Китая подверглись критике со стороны США в конце марта, когда Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным визитом. В Белом доме заявили, что Китай не является беспристрастной стороной в ситуации вокруг Украины, поскольку Пекин «не осудил» проведение спецоперации и не отказался от покупки российских энергоресурсов. В Вашингтоне также обратили внимание, что Си Цзиньпин еще ни разу не говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого в китайском МИДе подчеркнули, что Пекин «поддерживает контакты со всеми сторонами» конфликта.

Справка
О чем договорились в Москве Владимир Путин и Си ЦзиньпинРоссия и Китай не намерены сбавлять темпы сближения, следует из заявлений лидеров двух стран.
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