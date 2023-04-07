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13:01 (мск), источник: © РИА Новости

Лавров: переговоры по Украине могут быть только на основе учета интересов России

АНКАРА, 7 апр — РИА Новости. Переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут быть только на основе учета законных интересов и озабоченностей Российской Федерации, которые были «высокомерно проигнорированы», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«И президент, и другие представители Российской Федерации не раз говорили, что мы не отказываемся от переговоров, но переговоры эти могут быть только на основе, которую мы изложили, на основе учета российских интересов, законных интересов, российских законных озабоченностей», — сказал Лавров журналистам.

Он напомнил, что российские озабоченности были проигнорированы западными странами.

«Поэтому, когда некоторые международные эксперты, представители тех или иных стран, пытаются выдвигать инициативы, которые направлены на: “вот давайте сейчас усадим Россию, правильно, за стол переговоров”, — это симптом той ситуации, которая сложилась в результате линии Соединенных Штатов на установление полной гегемонии в международных отношениях. Речь должна идти о том, на каких принципах будет основываться новый миропорядок, который всем нам нужен, вместо миропорядка одностороннего, миропорядка одного гегемона», — заключил Лавров.

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