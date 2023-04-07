Большинство уехавших россиян готовы вернуться, показал опрос Более 60 процентов уехавших из страны россиян готовы вернуться, следует из опроса консалтинговой компании
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
13:30 (мск), источник: Ведомости

Песков прокомментировал слова Блинкена о скором контрнаступлении Украины

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном скором контрнаступлении Украины является предметом тщательного отслеживания российских военных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Скорее, это заявление, которое является предметом тщательного отслеживания наших военных, они тщательно отслеживают всю соответствующую информацию и учитывают это при планировании продолжения специальной военной операции», — заявил Песков журналистам.

Ранее в интервью газетам медиагруппы Funke Блинкен заявил, что контрнаступление Украины начнется в ближайшее время. Госсекретарь Соединенных Штатов уточнил, что у партнеров Украины есть две цели. «Одна из них — сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине продолжать отвоевывать территории», — сказал Блинкен. Это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели.

Второй целью США Блинкен называл поддержку Украины «в наращивании среднесрочного и долгосрочного потенциала». Госсекретарь также пообещал Киеву поддержку в случае контрнаступления и отметил, что Вашингтон продолжит вводить санкции в отношении Москвы до тех пор, пока она не изменит курс.

На фоне начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать Киеву военную помощь. Президент США Джо Байден ранее подчеркивал, что страна будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия украинской армии. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 30% компаний готовы платить топ-менеджерам выше рынка
Парламент предложит меры по борьбе с биоугрозами
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Песков Дмитрий