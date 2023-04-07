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15:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Политолог Асафов: компании США потеряют деньги в случае выхода России из зерновой сделки

Если Россия выйдет из зерновой сделки ввиду несоблюдения ее условий другими странами, главным последствием станет недополученная прибыль ряда американских компаний, которым в большей части и было выгодно данное соглашение. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политический аналитик Александр Асафов.

Источник: Reuters

«При заключении договоренности были оговорены условия, касающиеся российского зерна, продуктов, удобрений, определенное количество которых заблокировано в европейских портах, функционирование аммиакопровода. И все эти условия были обязательными, не факультативными», — подчеркнул политолог.

Он напомнил, что еще при обсуждении условий подчеркивалась значимость российских удобрений для беднейших стран, ведь их дефицит неизбежно скажется на урожае, а, значит, и на запасах продовольствия. Сделка заключалась именно в интересах таких государств, но в итоге выгодополучателями, по словам политолога, оказались другие.

Под видом поставок странам, которые в них действительно нуждаются, осуществляются коммерческие сделки. В итоге и сама миссия превратилась из гуманитарной в коммерческую. Есть информация о том, куда и в каком объеме на самом деле идет зерно, потому Россия вполне может сделать вывод о том, что раз условия сделки не соблюдаются, то и смысла участия в ней нет.

Александр Асафов
политический аналитик

Асафов считает, что в случае, если зерновая сделка не будет продлена, последствия этого ощутят, в первую очередь, американские компании, которые продают свое зерно под видом украинского.

«Прибыль недополучат эти компании, украинская сторона. Что касается развивающихся стран, то по вопросам зерна и удобрений им поможет Россия», — заключил политолог.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если по вопросу зерновой сделки и дальше не будет никаких сдвигов на пути экспорта российского зерна, Россия готова работать вне ее рамок. «Мы тогда будем думать нужна ли эта сделка», — сказал дипломат.

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