02:24 (мск), источник: ТАСС
Блинкен исключил переговоры о прекращении огня между РФ и Украиной в настоящее время
По мнению госсекретаря США, Москва может после таких переговоров «перегруппировать свои войска и снова атаковать».
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БЕРЛИН, 8 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен исключил возможность переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной в настоящее время. Свою точку зрения он изложил в интервью медиагруппе Funke, фрагмент которого был опубликован в субботу.
«Россия должна дойти до того момента, когда она будет готова вступить в конструктивные переговоры», — сказал Блинкен, отвечая на вопрос о возможности мирных переговоров между Москвой и Киевом. Целью, по его словам, «должен быть справедливый и прочный мир». «Для некоторых идея прекращения огня может быть заманчивой, и я это понимаю, но, если это равносильно фактической ратификации захвата Россией значительной украинской территории, это не будет справедливым и прочным миром. Россия могла бы перегруппировать свои войска и снова атаковать через некоторое время», — утверждал госсекретарь США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам на брифинге 11 января, что Россия всегда была готова решать проблемы путем переговоров. В то же время он отметил, что украинские законы запрещают президенту этой страны вести диалог с Кремлем, а западные государства «не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе». В связи с этим «говорить, что есть какие-то перспективы [переговоров с Украиной], не приходится», уточнил Песков.