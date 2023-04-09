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05:56 (мск), источник: © РИА Новости

Тунисский политик заявил о возможности переговоров по вступлению в БРИКС

ТУНИС, 9 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Тунис рассматривает возможность присоединения к группе БРИКС на фоне зашедших в тупик переговоров с МВФ, заявил РИА Новости официальный представитель тунисского пропрезидентского «Движения 25 июля» Махмуд бен Мабрук.

Источник: © РИА Новости

«У меня есть информация, что Тунис (власти) со всей серьезностью рассматривает вопрос присоединения страны к группе БРИКС. Это рассматривается наряду с другими возможностями, и это не исключается», — сказал он, сославшись на осведомленные источники в правительстве страны.

Ранее президент Туниса Кайс Саид заявил, что диктат со стороны МВФ, с которым страна ведет переговоры о выделении кредита, неприемлем, он приведет к большему обнищанию населения. Он подчеркнул, что сокращение субсидий, к которому призывают международные финансовые институты, в середине 1980-х годов привел к протестам, в ходе которых погибли сотни людей.

МВФ в декабре минувшего года приостановил рассмотрение вопроса о предоставлении Тунису, который испытывает экономические трудности, кредита в размера 1,9 миллиарда долларов. Одними из условий для выделения денег является сокращение субсидий на продукты питания и энергию, также реформирование государственных компаний.

Как ранее заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, Евросоюз опасается, что «социальный или экономический крах в Тунисе» приведет к новому наплыву мигрантов в Европу. Также в Брюсселе раскритиковали власти Туниса из-за арестов политических деятелей и журналистов. ЕС призвал Тунис вернуться к таким ценностям, как «демократия и верховенство права,… которые Тунис выбрал во время “жасминовой революции” 2011 года».

Тунис переживает экономический кризис наряду с политическим: МВФ еще в апреле 2020 года заявлял, что экономике Туниса грозит сильнейшая рецессия с момента обретения независимости в 1956 году. Ощутимый ущерб нанесли пандемия коронавируса и вызванное ею прекращение потока туристов в страну.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. Ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявлял, что его страна надеется на вступление в БРИКС в 2023 году.

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