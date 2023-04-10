Комитет Госдумы одобрил пожизненное лишение свободы за госизмену

Кроме того, комитет также одобрил поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм.
По уголовной статье «Акт международного терроризма» предлагается осуждать на тюремный срок от 12 лет вплоть до пожизненного заключения.
Сейчас минимальное наказание — десять лет лишения свободы. В свою очередь, обвиняемым по статье «Террористический акт» предлагается назначать до 20 лет тюрьмы вместо 15. Также планируется повысить минимальную ответственность за вербовку или вовлечение в терроризм с пяти до семи лет лишения свободы. По статье «Организация террористического общества и участие в нем» подсудимых может ждать срок от десяти до 15 лет. Сейчас им грозит от пяти до десяти лет.
За осуществление диверсий теперь будет грозить 20 лет вместо 15.
Как уточнил во время заседания глава комитета Павел Крашенинников, поправки предлагается рассмотреть на заседании Госдумы в четверг.
Депутаты внесли эти поправки в пятницу, сообщал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.