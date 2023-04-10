Минск хочет получить гарантии защиты со стороны России, заявил Лукашенко

Лукашенко в понедельник в Минске проводит встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу, обсуждается вопрос обеспечения безопасности в Союзном государстве. Шойгу прибыл в белорусскую столицу в развитие недавних договоренностей между главами двух государств.
«В общем это звучало на переговорах (президентов Белоруссии и России — ред.) так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии — ред.) безопасности», — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
Белорусский президент пояснил, что поднимал тему обеспечения безопасности во время разговора с Владимиром Путиным.
«Я этот вопрос поднял в переговорах с президентом России. Он абсолютно меня поддержал по всем направлениям. И, говорит, нам надо проревизировать все наши договоры и соглашения — Беларуси и России, — посмотреть, какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси», — добавил Лукашенко.
Он констатировал, что западные страны не выполняют договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод из республики ядерного оружия.
«Где-то после 1994 года, известного Будапештского меморандума, где клялись все западные державы и Россия предоставить полную безопасность Казахстану, Украине и Беларуси. Естественно, вы знаете, что западные государства растоптали все эти договоры, соглашения и заявления и никакой безопасности нет», — отметил Лукашенко.
Он обратил внимание, что тогда «имелась в виду экономическая безопасность в том числе». «Ну какая экономическая безопасность, если они вводят против нас, России санкции?!» — подчеркнул Лукашенко.