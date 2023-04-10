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13:02 (мск), источник: © РИА Новости

Минск хочет получить гарантии защиты со стороны России, заявил Лукашенко

МИНСК, 10 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску нужны со стороны Москвы гарантии защиты республики как собственной территории в случае внешней агрессии.

Источник: © РИА Новости

Лукашенко в понедельник в Минске проводит встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу, обсуждается вопрос обеспечения безопасности в Союзном государстве. Шойгу прибыл в белорусскую столицу в развитие недавних договоренностей между главами двух государств.

«В общем это звучало на переговорах (президентов Белоруссии и России — ред.) так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны (гарантии — ред.) безопасности», — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Белорусский президент пояснил, что поднимал тему обеспечения безопасности во время разговора с Владимиром Путиным.

«Я этот вопрос поднял в переговорах с президентом России. Он абсолютно меня поддержал по всем направлениям. И, говорит, нам надо проревизировать все наши договоры и соглашения — Беларуси и России, — посмотреть, какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Беларуси», — добавил Лукашенко.

Он констатировал, что западные страны не выполняют договоренности о гарантиях безопасности, которые давались в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод из республики ядерного оружия.

«Где-то после 1994 года, известного Будапештского меморандума, где клялись все западные державы и Россия предоставить полную безопасность Казахстану, Украине и Беларуси. Естественно, вы знаете, что западные государства растоптали все эти договоры, соглашения и заявления и никакой безопасности нет», — отметил Лукашенко.

Он обратил внимание, что тогда «имелась в виду экономическая безопасность в том числе». «Ну какая экономическая безопасность, если они вводят против нас, России санкции?!» — подчеркнул Лукашенко.

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