«Согласно предполагаемому секретному слайду презентации Пентагона от 28 февраля, Украина полностью истощит свой запас ракет для “Буков” к 13 апреля, а ракет для С-300 — к 3 мая при нынешних темпах потребления», — говорится в публикации.
Авторы статьи, ссылаясь на другую презентацию Пентагона от 28 февраля, утверждают, что при отсутствии боеприпасов для ЗРК часть критически важной инфраструктуры Украины останется без прикрытия.
Речь идет, в частности, более чем о 40 объектах в Киевской области в двух регионах на юго-западе страны.
Согласно документам, украинские ЗРК С-300 расходовали около 200 ракет в месяц, а «Буки» выпускали около 69 снарядов. При этом США, Норвегия, Канада и Германия в последние месяцы предоставили Киеву две системы ПВО NASAMS и одну IRIS-T, однако к маю и у них могут закончиться боеприпасы.
В материале также упоминается, что США и Германия недавно анонсировали передачу Украине двух батарей ПВО Patriot. Кроме того, Италия согласилась вместе с Францией предоставить Киеву современную систему противовоздушной обороны SAMP/T.
Как отметили авторы статьи, таких объемов не хватит для обеспечения безопасности всей территории страны.
По оценкам Европейского командования Вооруженных сил США, Киеву для этого нужны 12 батарей Patriot или SAMP/T и 16 батарей класса NASAMS или IRIS-T. Согласно утекшему в Сеть документу, Украине порекомендовали найти дополнительные боеприпасы для С-300 и «Буков» за границей. Однако сделать это будет непросто, так как большинство союзников уже исчерпали свои запасы.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.