В Госдуме предложили платить школьникам за отличную успеваемость

«Учитывая положительное влияние “Пушкинской карты” на культурное развитие молодых людей, представляется целесообразным провести эксперимент по использованию указанной программы для создания материальных стимулов в целях повышения учебной успеваемости молодых людей», — сказано в сообщении (цит. по «Прайму»).
Уточняется, что согласно этой концепции, отличные оценки по итогам четверти могут автоматически конвертироваться в финансовые средства, зачисляемые на «Пушкинскую карту».
Скрозникова отметила, что на территории России подобных экспериментов еще не проводилось, в связи с чем нельзя однозначно говорить об отсутствии «возможных положительных эффектов на повышение успеваемости учеников при создании материальных стимулов».
Программа «Пушкинская карта» — совместный проект Минкультуры и Минцифры по популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Программа стартовала в сентябре 2021 г. Ее участники — россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Депозит «Пушкинской карты» (оператор — «Почта банк») с 1 января 2022 г. составляет 5000 руб. на год. Сейчас их можно тратить на посещение театров, музеев, филармоний, концертных залов, кинотеатров и домов культуры.