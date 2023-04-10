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21:49 (мск), источник: РБК

Кожемяко предложил Путину упростить порядок передачи снаряжения военным

Порядок передачи снаряжения и оборудования военным в зоне спецоперации на Украине необходимо упростить, сделав его уведомительным, предложил губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Спецоперация на Украине
Источник: Пресс-служба Президента России

«Я предлагаю сделать уведомительный порядок поставки непосредственно имущества, оборудования, которое мы поставляем по заявкам воинских частей. Они нам дают накладные, что получили, мы передаем эти данные в округ, который есть в субъекте, и Министерству обороны. Они составляют реестр по тем накладным, что воинские части это получили», — пояснил Кожемяко. И отметил, что у каждого региона налажены свои каналы поставок и это будет лучше для всех субъектов.

Как считает губернатор, порядок передачи имущества воинским частям и подразделениям, который определяется в постановлении Минобороны, «достаточно сложен и зарегулирован».

«По сути, бюрократизированный документ, по которому очень сложно будет отправлять имущество, потому что оно идет в разное время, в разных количествах, от разных поставщиков», — сказал Кожемяко. По его словам, у краевой администрации налажено взаимодействие при поставках снаряжения, обмундирования со всеми соединениями, дислоцированными в Приморском крае и Восточном военном округе.

Он попросил президента поддержать его предложения, чтобы передача происходила более эффективно. Путин поблагодарил губернатора.

В декабре президент потребовал обеспечить военных в зоне спецоперации всем необходимым, в том числе касками, бронежилетами, приборами ночного видения и снайперскими винтовками нового поколения. Он также отметил, что, если какие-то ведомственные нормативы устарели, их нужно быстро поменять.

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