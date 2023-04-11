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Спецоперация на Украине
09:03 (мск), источник: РБК

Украина призвала Индию играть «более важную роль» в решении конфликта

Индия должна играть более важную роль в урегулировании украинского конфликта, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью телеканалу CNBC TV18. Она находится в Индии с четырехдневным визитом, который продлится до 12 апреля.

Источник: AFP 2022

По словам Джапаровой, конфликт на Украине влияет на весь мир и не должен рассматриваться как чисто европейская проблема. Помимо этого страна с нетерпением ожидает визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Киев, а также приглашения на G20, которую сейчас возглавляет Индия.

Издание The Hindu со ссылкой на дипломатические источники 8 апреля сообщало, что Украина запросила у Индии дополнительную гуманитарную помощь, включая лекарственные препараты, медицинское и энергетическое оборудование. Эта просьба будет обсуждаться в ходе визита Джапаровой.

В частности, украинское руководство хочет, чтобы президента Владимира Зеленского пригласили выступить в онлайн-режиме на саммите лидеров «Большой двадцатки», как это было в прошлом году на Бали. В этом году саммит G20 запланирован в Нью-Дели на 9—10 сентября.

В начале прошлого декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду на «тихую, закулисную активную дипломатию» со стороны Моди, после того как последний сказал в адрес российского президента Владимира Путина, что сейчас «не эпоха войн».

Индия по-прежнему остается нейтральной стороной конфликта на Украине. Она поддерживает призывы к прекращению огня и дипломатическому решению, но при этом воздержалась от осуждения России в ООН при голосовании по резолюции к годовщине военной операции.

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