Украина призвала Индию играть «более важную роль» в решении конфликта

По словам Джапаровой, конфликт на Украине влияет на весь мир и не должен рассматриваться как чисто европейская проблема. Помимо этого страна с нетерпением ожидает визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Киев, а также приглашения на G20, которую сейчас возглавляет Индия.
Издание The Hindu со ссылкой на дипломатические источники 8 апреля сообщало, что Украина запросила у Индии дополнительную гуманитарную помощь, включая лекарственные препараты, медицинское и энергетическое оборудование. Эта просьба будет обсуждаться в ходе визита Джапаровой.
В частности, украинское руководство хочет, чтобы президента Владимира Зеленского пригласили выступить в онлайн-режиме на саммите лидеров «Большой двадцатки», как это было в прошлом году на Бали. В этом году саммит G20 запланирован в Нью-Дели на 9—10 сентября.
В начале прошлого декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду на «тихую, закулисную активную дипломатию» со стороны Моди, после того как последний сказал в адрес российского президента Владимира Путина, что сейчас «не эпоха войн».
Индия по-прежнему остается нейтральной стороной конфликта на Украине. Она поддерживает призывы к прекращению огня и дипломатическому решению, но при этом воздержалась от осуждения России в ООН при голосовании по резолюции к годовщине военной операции.