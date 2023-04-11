Картаполов: новые правила вручения повесток коснутся всех военнообязанных

«Речь идет о всех военнообязанных, то есть (новые правила будут действовать. — “Газета.Ru”) для всех граждан, которые находятся в запасе», — пояснил парламентарий.
Он добавил, что новые нормы не будут распространяться на уже мобилизованных, так как они уже призваны в Вооруженные силы РФ (ВС РФ).
Ранее Картаполов сообщал, что в России создадут информационную базу воинского учета. Это сделает всю систему воинского учета в стране «прозрачной, а сведения актуальными».
Создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета. Картаполов добавил, что власти планируют сохранить традиционные бумажные повестки способом оповещения.