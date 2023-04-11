Возможное падение метеорита в Иркутской области попало на видео Местные жители могли наблюдать свечение поздно вечером
Фоторепортажи
14Митинг-концерт в «Лужниках»
10В Венеции почти пересохли каналы
Главное
Спецоперация на Украине
10:03 (мск), источник: Газета.Ру

Картаполов: новые правила вручения повесток коснутся всех военнообязанных

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новые правила вручения повесток коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных.

Источник: РИА "Новости"

Его слова приводит ТАСС.

«Речь идет о всех военнообязанных, то есть (новые правила будут действовать. — “Газета.Ru”) для всех граждан, которые находятся в запасе», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что новые нормы не будут распространяться на уже мобилизованных, так как они уже призваны в Вооруженные силы РФ (ВС РФ).

Ранее Картаполов сообщал, что в России создадут информационную базу воинского учета. Это сделает всю систему воинского учета в стране «прозрачной, а сведения актуальными».

Создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета. Картаполов добавил, что власти планируют сохранить традиционные бумажные повестки способом оповещения.

Справка
Что известно о законопроекте о повышении призывного возраста в РоссииГруппа депутатов Госдумы во главе с председателем думского комитета по обороне и безопасности Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект о повышении призывного возраста
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 У продюсера Иосифа Пригожина диагностировали микроинсульт
Названа сумма, в которую обойдется реабилитация девочки, пострадавшей в химкинской школе
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Госдума