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10:44 (мск), источник: © РИА Новости

В Госдуму внесли проект о «нулевом рабочем месте»

Депутаты внесли в Госдуму проект о внесении практики и стажировки в трудовую книжку.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), депутаты Яна Лантратова (СРЗП), Нина Останина (КПРФ) и другие парламентарии внесли в Госдуму законопроект «о нулевом рабочем месте».

«Законопроект отвечает запросу молодежи. Очень часто работодатели не берут на первое рабочее место студентов и выпускников без опыта. А опыт невозможно получить без первого рабочего места. Введение данных норм позволит по итогам прохождения практики или стажировки получить нужную первую запись в трудовую книжку. Это нулевое рабочее место по большому счету», — сообщил Чернышов РИА Новости, отметив, что проект внесен в Думу.

Проект вносится в целях систематизации регулирования правоотношений, связанных заключением срочных трудовых договоров при выполнении работ, связанных с практической подготовкой и прохождением стажировки, а также в целях приведения к единообразию терминологии, используемой в законодательстве, настоящим проектом предлагается изложить абзац девятый части первой статьи 59 ТК РФ в новой редакции, а также дополнить главу 55 новой статьей 351.8 «Особенности регулирования труда при выполнении работ, связанных с практической подготовкой при освоении образовательной программы или дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки, а также при прохождении обязательной стажировки лицами, претендующими на занятие определёнными видами профессиональной деятельности, в случаях предусмотренных федеральными законами», говорится в тексте пояснительной записки к проекту, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

Вводится разграничение понятий практической подготовки, стажировки и обязательной стажировки, с одновременным соотношением данных дефиниций с положениями других федеральных законов, отмечается в сопроводительных материалах к проекту.

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