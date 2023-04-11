Депутат Картаполов: повестка будет считаться полученной после размещения в личном кабинете на «Госуслугах»

«Электронные повестки будут дублировать все традиционные способы. Повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного», — сказал он.
Сегодня, 11 апреля, Госдума рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных.
В рамках проекта закона предлагается юридически приравнять электронные повестки в военкоматы к бумажным.
По словам Андрея Картаполова, новые правила получения повесток затронут не только срочников, но и всех военнообязанных. Также будут расширены ограничительные меры для уклонистов. При этом Картаполов заверил, что новой волны мобилизации не планируется.
Цифровые повестки гражданам предложено высылать через портал «Госуслуги». С сегодняшнего дня на портале вновь стала доступна функция удаления профиля, которая исчезала ранее.