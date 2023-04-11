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11:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Депутат Картаполов: повестка будет считаться полученной после размещения в личном кабинете на «Госуслугах»

Повестка в военкомат будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на портале «Госуслуги». Об этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: РИА "Новости"

«Электронные повестки будут дублировать все традиционные способы. Повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного», — сказал он.

Сегодня, 11 апреля, Госдума рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных.

В рамках проекта закона предлагается юридически приравнять электронные повестки в военкоматы к бумажным.

По словам Андрея Картаполова, новые правила получения повесток затронут не только срочников, но и всех военнообязанных. Также будут расширены ограничительные меры для уклонистов. При этом Картаполов заверил, что новой волны мобилизации не планируется.

Цифровые повестки гражданам предложено высылать через портал «Госуслуги». С сегодняшнего дня на портале вновь стала доступна функция удаления профиля, которая исчезала ранее.

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