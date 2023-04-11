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Спецоперация на Украине
12:23 (мск), источник: Life.ru

Арестович заявил о способности Украины «воссоздать» ядерное оружие за полгода

Украина способна произвести ядерное оружие менее чем за год, но ей это не нужно. Такое мнение озвучил экс-советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Источник: Reuters

«Мы восстановить его можем в течение шести-девяти месяцев. Но мы таким образом нарушим систему международных договоров, за соблюдение которых воюем», — сказал политик в интервью Василию Голованову.

По словам Арестовича, Украина намерена «остаться в рамках общечеловеческих и общеевропейских трендов», а не гнаться за обладанием ядерным вооружением.

Напомним, на Украине постоянно говорят о необходимости разместить на своей территории ядерные ракеты. В феврале прошлого года президент страны Владимир Зеленский пригрозил признать недействительным Будапештский меморандум об отказе Украины от ядерного оружия. А на сайте главы государства недавно была опубликована очередная петиция с требованием поставить на вооружение Украины ядерное оружие.

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