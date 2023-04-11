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12:55 (мск), источник: Аргументы и факты

На весенний призыв не стали распространять закон об электронных повестках

На стартовавший 1 апреля весенний призыв в армию новый закон о вручении электронных повесток распространяться не будет.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает «Интерфакс».

Ранее Картаполов пояснял, что повестка в военкомат будет считаться полученной с того момента, когда ее разместят в личном кабинете военнообязанного.

Новые правила явки в военкомат коснутся всех граждан, кроме мобилизованных, так как они уже призваны в ряды ВС России для прохождения службы.

Но при этом, по словам Картаполова, в России продолжается вручение повесток традиционным способом — их вручают в бумажном виде.

Электронные повестки будут дублировать их аналоги в бумажном варианте.

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