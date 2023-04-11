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12:58 (мск), источник: Ведомости

Кремль: новые правила получения повесток не связаны с мобилизацией

Обсуждаемые изменения о едином реестре военнообязанных и получении повесток в электронном виде не связаны с мобилизацией. Речь идет о воинском учете, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Представитель Кремля считает, что оперативное принятие законопроекта не вызовет панику и новую волны эмиграции, поскольку инициатива не связана с мобилизацией.

Это не связано с мобилизацией. Это связано с воинским учетом. И это нужно понимать, и это нужно объяснять.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Песков отметил, что, согласно Конституции, граждане РФ сталкиваются с воинским учетом «хотя бы раз на протяжении жизни». По его словам, система должна идти в ногу со временем. Он также подчеркнул, что никакой второй волны мобилизации в России нет.

11 апреля Госдума рассмотрит поправки о цифровизации воинского учета во втором и третьем чтениях. В случае принятия Совет Федерации может одобрить закон уже 12 апреля. Ранее сегодня председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что новые правила получения повесток коснутся всех военнообязанных. Он подчеркнул, что планов проводить вторую волну мобилизации в РФ нет.

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