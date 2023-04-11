Получившие повестку не смогут выехать из России до явки в военкомат

«Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации», — говорится в документе.
Это ограничение действует вплоть до «исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат», подчеркивается в поправках.
Поправки в закон «О воинской обязанности и воинской службе», которые предполагают цифровизацию системы воинского учета, сегодня будут рассмотрены Госдумой.
Законопроект вносит изменения в нормы вручения повесток, — помимо их получения в бумажном виде под роспись и через работодателя, появится возможность их вручения заказными письмами, в МФЦ и в электронном виде в личном кабинете на «Госуслугах».
Как уточнил председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов, электронная повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете на «Госуслугах» военнообязанного.
При этом если повестка не считается врученной одним из возможных способов, то повестка «считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток», говорится в документе.
Обновленные правила получения повесток для явки в военкоматы коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных, подчеркнул он. На текущий весенний призыв поправки распространяться не будут.
31 марта в Telegram-канале Минобороны появилось видео брифинга начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России контр-адмирала Владимира Цимлянского. В нем он заявил, что повестки в рамках начавшегося 1 апреля весеннего призыва будут рассылать в электронном виде через «Госуслуги». В тот же день на портале отключили функцию удаления учетной записи. 11 апреля возможность удаления аккаунта вновь появилась.