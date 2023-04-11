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14:47 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны: США создают компоненты биооружия рядом с российской границей

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Анализ мест, где располагались американские биологические объекты в ЛНР, ДНР и Херсонской области, показал, что США создают компоненты биологического оружия рядом с границами России, сообщил на пленарном заседании Госдумы РФ во вторник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

По его словам, была проведена работа в местах расположения американских биологических объектов в Луганской и Донецкой народных республиках и Херсонской области.

«По результатам анализа документации и опроса очевидцев у нас не остается сомнений в том, что США под прикрытием обеспечения глобальной биобезопасности проводили исследования двойного назначения, включая создание компонентов биологического оружия в непосредственной близости от российских границ», — сказал Кириллов.

Генерал добавил, что в ходе спецоперации министерство обороны РФ проанализировало более 2 тысяч документов различного плана, подтверждающих реализацию военно-биологических проектов на территории Украины. В результате были установлены конкретные фамилии должностных лиц, которые принимали участие в организации военно-биологических исследований на территории США и Украины.

«Хотел бы отметить, что ни один из фактов, озвученный министерством обороны не был отвергнут Соединенными Штатами, ни у кого, включая страны Запада, не возникло сомнений в подлинности опубликованных документов», — заявил Кириллов.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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