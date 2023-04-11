Минобороны: США создают компоненты биооружия рядом с российской границей

По его словам, была проведена работа в местах расположения американских биологических объектов в Луганской и Донецкой народных республиках и Херсонской области.
«По результатам анализа документации и опроса очевидцев у нас не остается сомнений в том, что США под прикрытием обеспечения глобальной биобезопасности проводили исследования двойного назначения, включая создание компонентов биологического оружия в непосредственной близости от российских границ», — сказал Кириллов.
Генерал добавил, что в ходе спецоперации министерство обороны РФ проанализировало более 2 тысяч документов различного плана, подтверждающих реализацию военно-биологических проектов на территории Украины. В результате были установлены конкретные фамилии должностных лиц, которые принимали участие в организации военно-биологических исследований на территории США и Украины.
«Хотел бы отметить, что ни один из фактов, озвученный министерством обороны не был отвергнут Соединенными Штатами, ни у кого, включая страны Запада, не возникло сомнений в подлинности опубликованных документов», — заявил Кириллов.