Киев примет решение о контрнаступлении в последний момент, заявил Данилов

При этом накануне Данилов заявил, что украинцам не надо ждать «волшебных» дат контрнаступления, потому что оно, по его словам, происходит ежедневно.
«Если кто-то думает, что у нас есть только один вариант, то это не так. Даже три варианта — это мало», — заявил Данилов в интервью. По его словам, штаб главнокомандующего по этой причине примет решение о начале запланированного контрнаступления «в самый последний момент».
Данилов также прокомментировал сообщения СМИ об утечках материалов, где описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению, назвав часть содержащейся в них информации открытой. «Вы можете найти ее в общедоступных источниках. Что касается другой части информации, если она действительно была засекречена, ведомства в Соединенных Штатах и Великобритании узнают, откуда она взялась. И почему она всплыла прямо сейчас», — добавил он.
Данилов при этом высказал сомнения в подлинности сообщения CNN со ссылкой на близкий к Владимиру Зеленскому источник о том, что Киев изменил «некоторые военные планы» из-за того, что произошла утечка секретных документов. «Я не знаю, с кем говорил CNN. В любом случае могу сказать, что количество людей, знающих о наших планах на нашей территории, крайне ограничено», — подчеркнул он.
В минувшую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы, и Киев планирует нанести несколько ударов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине.