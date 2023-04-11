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13:39 (мск), источник: © РИА Новости

Киев примет решение о контрнаступлении в последний момент, заявил Данилов

БЕРЛИН, 11 апр — РИА Новости. Киев примет решение о начале контрнаступления «в самый последний момент», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью немецкому телеканалу ARD.

Источник: AP 2022

При этом накануне Данилов заявил, что украинцам не надо ждать «волшебных» дат контрнаступления, потому что оно, по его словам, происходит ежедневно.

«Если кто-то думает, что у нас есть только один вариант, то это не так. Даже три варианта — это мало», — заявил Данилов в интервью. По его словам, штаб главнокомандующего по этой причине примет решение о начале запланированного контрнаступления «в самый последний момент».

Данилов также прокомментировал сообщения СМИ об утечках материалов, где описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению, назвав часть содержащейся в них информации открытой. «Вы можете найти ее в общедоступных источниках. Что касается другой части информации, если она действительно была засекречена, ведомства в Соединенных Штатах и Великобритании узнают, откуда она взялась. И почему она всплыла прямо сейчас», — добавил он.

Данилов при этом высказал сомнения в подлинности сообщения CNN со ссылкой на близкий к Владимиру Зеленскому источник о том, что Киев изменил «некоторые военные планы» из-за того, что произошла утечка секретных документов. «Я не знаю, с кем говорил CNN. В любом случае могу сказать, что количество людей, знающих о наших планах на нашей территории, крайне ограничено», — подчеркнул он.

В минувшую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы, и Киев планирует нанести несколько ударов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания Вашингтона о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются российскими военными и учитываются при планировании специальной военной операции на Украине.

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