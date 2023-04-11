Подоляк призвал меньше думать об «утечках», а больше давать дальнобойного оружия Украине

«Нам нужно меньше думать об “утечках” и больше дальнобойного оружия, чтобы должным образом закончить войну», — написал Подоляк в Twitter.
Ранее Михаил Подоляк назвал слитые документы подделкой и фотошопом. «Москва стремится сорвать украинское контрнаступление, но реальные планы она увидит на местах», — заявил он.
В январе украинские официальные лица запросили ракеты большей дальности, способные достигать территории России. Но западные союзники до сих пор были осторожны и не предоставляли Украине системы, которые могут достичь территории России, чтобы снизить риск эскалации конфликта.
Накануне телеканал CNN сообщил, что Киеву пришлось изменить «некоторые военные планы» после публикации в сети секретных документов Пентагона.
Член комитета по разведке палаты представителей конгресса США, демократ Джим Хаймс предрек последствия для Киева из-за утечки секретных документов. По его словам, это может привести к неудачам на поле боя.