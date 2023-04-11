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15:22 (мск), источник: © РИА Новости

Госдума одобрила проект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, сообщил спикер парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Документ вводит запрет на выпуск в обращение никотинсодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих никотиновую зависимость, а также установление минимальной цены на никотинсодержащую продукцию ее производителем в установленном правительством РФ порядке.

Одновременно вносятся изменения, направленные на то, чтобы полностью исключить продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним, а также продажу вейпов на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом, с использованием автоматов.

Вейпы можно будет продавать лишь в розничных магазинах, но в целях ограничения доступа детей к информации о такой продукции запрещается их открытая выкладка и демонстрация. При продаже вейпов также запрещается предоставление скидок на них. А в рекламе запрещается демонстрация процессов потребления никотинсодержащей продукции с использованием вейпов.

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