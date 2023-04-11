Госдума одобрила законопроект об электронных повестках и реестре военнообязанных

Согласно закону, неявка без уважительной причины по прошествии 20 суток со дня, обозначенного для явки в повестке, повлечет за собой:
В единой базе данных призывников, создание которой также оговаривает документ, окажутся личные и паспортные данные военнообязанного, ИНН и номер СНИЛС, место регистрации и место фактического пребывания, информация о наличии иностранного гражданства или ВНЖ, сведения о месте работы, образовании и состоянии здоровья.
Часть этих сведений о военнообязанных, согласно предложенным нормам, в военкомат должен будет передать работодатель.
Также его обяжут оповещать подчиненных о повестках и сообщать военкоматам о гражданах, обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете (и вручать им направления в комиссариаты).
Данные о перемене места жительства и наличии судимости (или факта уголовного преследования) комиссариатам будут передавать органы внутренних дел. Предполагается, что структуры будут использовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Как и работодатели, МВД обязаны будут направить в военкомат гражданина, не состоящего, но обязанного состоять на воинском учете.
Информацию из единого федерального регистра, который создали в 2020, а также из реестров ЗАГСа через СМЭВ в военкоматы должна будет передавать федеральная налоговая служба (ФНС). Фонд пенсионного и социального страхования РФ обяжут передавать данные о признании граждан инвалидами. Общие сведения о состоянии здоровья, согласно закону, будут передавать медорганизации.
Предполагается также, что суды передадут в комиссариаты данные о приговорах в отношении военнообязанных, ЦИК — информацию о депутатском статусе, образовательные организации — сведения о том, что гражданин проходит у них обучение.