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16:49 (мск), источник: ТАСС

Единый реестр призывников и цифровые повестки. Дума одобрила новые правила воинского учета

Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях поправки о создании единого реестра военнообязанных и возможности дублировать обычные повестки электронными. Закон призван исправить недостатки в системе воинского учета, выявленные в прошлом году.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, новая система сводит к минимуму возможность ошибок при призыве и необходимость личного общения граждан с военкоматом — многие операции можно будет проводить удаленно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами подчеркивал, что речь идет об усовершенствовании и модернизации воинского учета, а никакой «второй волны» мобилизации в стране нет.

Новые нормы коснутся всех военнообязанных. ТАСС собрал основную информацию о нововведениях.

Единый реестр военнообязанных

В России появится единый реестр военнообязанных, что, по словам Картаполова, сделает систему воинского учета прозрачной, а сведения в ней — актуальными. Президент РФ Владимир Путин поручал создать такой ресурс к апрелю 2024 года.

Обязанность создать реестр закреплена за Минцифры, его оператором будет Минобороны.

Данные о гражданах будут предоставлять как федеральные ведомства, например МВД, Минпросвещения и Федеральная налоговая служба, так и Социальный фонд России, а также вузы, работодатели и другие организации.

В число данных о военнообязанных включат такую информацию, как ИНН, номер телефона, сведения о водительских правах.

Сами военнообязанные смогут получать доступ к реестру через личный кабинет, на портале госуслуг и в МФЦ.

Электронные повестки

Россиянам, подлежащим призыву на военную службу, по-прежнему будут вручать бумажные повестки, но теперь их можно будет рассылать и заказными письмами. Такая повестка будет считаться врученной и в том случае, если гражданин откажется ее получать.

Традиционные повестки будут дублировать электронными.

Их будут направлять «в порядке и способами, которые установлены правительством Российской Федерации», и считать врученными с момента «размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе».

Бумажные и электронные повестки будут иметь одинаковую юридическую силу.

На основе единого реестра военнообязанных будет создан «общедоступный реестр» направленных повесток, который будет формироваться автоматически. Повестка будет считаться врученной по истечении недели с момента ее появления в реестре, если ее не удалось вручить другим способом.

Дистанционный учет

На первоначальный воинский учет россиян будут ставить дистанционно — на основании сведений из государственных информационных систем. Также дистанционно можно будет сняться с учета или внести изменения в свои данные.

Кроме того, военкоматы смогут при наличии оснований зачислять военнообязанных в запас без их личной явки.

Обязанности призывников и «временные меры»

Если россиянин подлежит призыву на службу, но не получил повестку, он обязан явиться в военкомат в течение двух недель с начала призыва.

В случае, если подлежащий призыву гражданин получил повестку после указанной в ней даты явки, ему необходимо в двухнедельный срок известить об этом военкомат лично или через портал госуслуг.

Получившему повестку ограничивают выезд из России до явки в военкомат. Если призывник не появляется в военкомате в течение 20 дней, против него могут быть приняты «временные меры». Их отменят в течение суток с момента, когда он придет в военный комиссариат.

В число таких мер включены запреты регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и самозанятого, регистрировать права на недвижимость и транспортные средства (последними также нельзя будет пользоваться), брать кредиты. Эти решения можно будет дистанционно оспорить в течение пяти дней.

Региональные власти могут вводить дополнительные временные меры — например, ограничивать выплаты, льготы и другие меры поддержки.

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