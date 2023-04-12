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08:57 (мск), источник: РБК

Трамп назвал Си Цзиньпина, Путина и Ким Чен Ына умнейшими людьми

Экс-президент США Дональд Трамп назвал китайского лидера Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина и руководителя КНДР Ким Чен Ына умнейшими людьми. На вопрос журналиста Fox News, насколько умен Си Цзиньпин, Трамп ответил: «Лучший в своем роде».

Источник: AP 2022

«Он первоклассный человек и лучший в своей игре», — сказал бывший американский лидер, а также охарактеризовал председателя КНР как «блестящего человека». В Голливуде невозможно найти никого на роль Си Цзиньпина, поскольку «таких людей, как он, нет», отметил экс-президент.

В том же ключе Трамп отозвался и о Путине и Ким Чен Ыне. О последнем он, в частности, добавил, что тот пришел к власти молодым и имеет полный контроль над страной.

Прошлой осенью бывший американский лидер назвал Путина и Си Цзиньпина «жестокими». Он также говорил, что китайский лидер умен и правит Китаем «железным кулаком».

Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против кого было открыто уголовное дело. Основным поводом для расследования стала выплата $130 тыс. за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года. Трамп и его адвокат оформили это как плату за юридические услуги, что в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности.

Бывший американский лидер называет свое преследование политическим. На прошлой неделе ему были предъявлены обвинения по 34 пунктам из-за ложных записей в отчетности. После прибытия в суд Трамп был формально заключен под стражу до предъявления обвинений. Политик утверждал, что день, когда его «арестовали без какой бы то ни было причины», стал, «возможно, лучшим днем в истории для того, кому предъявили необоснованное обвинение». По словам экс-лидера, его рейтинги «никогда не были так высоки», а на предвыборную кампанию собрали $10 млн.

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Трамп Дональд