Трамп назвал Си Цзиньпина, Путина и Ким Чен Ына умнейшими людьми

«Он первоклассный человек и лучший в своей игре», — сказал бывший американский лидер, а также охарактеризовал председателя КНР как «блестящего человека». В Голливуде невозможно найти никого на роль Си Цзиньпина, поскольку «таких людей, как он, нет», отметил экс-президент.
В том же ключе Трамп отозвался и о Путине и Ким Чен Ыне. О последнем он, в частности, добавил, что тот пришел к власти молодым и имеет полный контроль над страной.
Прошлой осенью бывший американский лидер назвал Путина и Си Цзиньпина «жестокими». Он также говорил, что китайский лидер умен и правит Китаем «железным кулаком».
Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против кого было открыто уголовное дело. Основным поводом для расследования стала выплата $130 тыс. за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года. Трамп и его адвокат оформили это как плату за юридические услуги, что в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности.
Бывший американский лидер называет свое преследование политическим. На прошлой неделе ему были предъявлены обвинения по 34 пунктам из-за ложных записей в отчетности. После прибытия в суд Трамп был формально заключен под стражу до предъявления обвинений. Политик утверждал, что день, когда его «арестовали без какой бы то ни было причины», стал, «возможно, лучшим днем в истории для того, кому предъявили необоснованное обвинение». По словам экс-лидера, его рейтинги «никогда не были так высоки», а на предвыборную кампанию собрали $10 млн.