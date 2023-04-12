Реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва, заявил Шадаев

«Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», — написал министр.
Госдума накануне приняла закон о создании единого реестра военнообязанных и внедрении электронных повесток. Сегодня документ рассмотрит Совет Федерации.
Как объяснял глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат для уточнения данных воинского учета, саму систему сделает прозрачной, а сведения актуальными. Кроме того, многие операции станут проводиться без обязательного личного присутствия военнообязанного — например, первичная постановка на учет или зачиcление в запас. Однако медкомиссия и профессиональный отбор возможны только в результате личной явки.
Электронные повестки будут дублировать бумажные и будут считаться врученными с момента размещения в личном кабинете. Уклонистам, не явившимся в военкомат в течение 20 дней, ограничат право выезжать за рубеж, водить машину, также предполагаются запреты на сделки с недвижимостью и получение кредитов.