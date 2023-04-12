В Сербии назвали ложью данные о поставках оружия Украине

Вучевич напомнил, что Белград опровергал эту ложь более десяти раз и делает это снова.
«Сербия не продавала и не будет продавать оружие украинской или российской стороне, а также странам, окружающим этот конфликт. Чья-то цель явно втянуть Сербию в этот конфликт, но мы последовательно придерживаемся установленной политики», — сказал он.
Сербский министр добавил, что страна продает вооружение третьим странам, которые далеки от украинского конфликта.
«Это вопрос к тем странам, которые не соблюдают международные нормы, договорные положения и деловую практику. Повторяю, Сербия не отправляла оружие в Украину и всё, что публикуется, остается ложной спекуляцией», — заключил он.
Ранее в этот день Reuters сообщило, что Сербия допускает возможность поставки вооружения для украинской армии. Авторы публикации сослались на диаграмму ответов правительств 38 европейских стран на вопросы о готовности оказать Украине военную поддержку.
Датированный 2 марта 2023 года документ имеет гриф «секретно», отмечалось в публикации.
В начале марта президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не поставляет оружие ни России, ни Украине. 2 марта сербское оборонное предприятие «Крушик» опровергло сообщения в Сети о поставках реактивных боеприпасов на Украину.
С опровержением выступило и министерство обороны Сербии. Там заявили, что не поставляли боеприпасы и военное оборудование конечному получателю на Украине.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным из-за обострения ситуации в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск.