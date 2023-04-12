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13:51 (мск), источник: ТАСС

Песков заявил о наличии у РФ данных об участии граждан стран НАТО в боях на Украине

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Москва и без утечек американских документов знала о вовлеченности стран НАТО в происходящее на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.

Спецоперация на Украине

«Как и все, мы не знаем, какая степень достоверности у этих документов», — отметил представитель Кремля. «Но даже если от них абстрагироваться, еще задолго до появления этих документов мы обладали и по-прежнему обладаем информацией о том, что многие инструкторы стран НАТО, в том числе Великобритании, и бойцы принимают участие в боевых действиях», — подчеркнул Песков.

Как сообщали американские СМИ, Пентагон и Минюст США начали расследование из-за утечки секретных документов, касающихся планов Вашингтона и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих данные о графиках поставок оружия и численности войск, было опубликовано, в частности, в Twitter и Telegram. Также в материалах содержались сведения о присутствии бойцов из стран НАТО на Украине, работе инструкторов.

Справка
Утечка документов США о конфликте на Украине. Что важно знатьКак документы могли оказаться в Сети, что в них говорится о планах США и как «слив» может повлиять на ход конфликта — в материале RTVI.
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