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12:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль объяснил закон об электронных повестках необходимостью поправить бардак в военкоматах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин знаком с сутью закона о цифровом учете военнообязанных, однако прочитает его, когда документ поступит на подпись. Скорость принятия депутатами самих поправок в Кремле связали с их важностью для страны и необходимостью поправить бардак в некоторых военкоматах.

Источник: Reuters

«Как это принималось — в соответствии с процедурой, предусмотренной в Госдуме. Если есть какие-то вопросы по нюансам, связанные с процедурой, то лучше их адресовать в Госдуму… Нам отдавать себе отчет, что речь идет о том, что мы должны упорядочить систему учета и призыва тех, кто должен служить в армии. В армии у нас должны служить призывники по Конституции… Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами у нас в военкоматах много бардака. Вот как раз этот законопроект призван этот бардак: а) исправить; б) сделать современным, перспективным и удобным для граждан», — ответил представитель Кремля на вопрос «Ъ FM».

Саму же скорость, с которой депутаты принимали поправки, он связал с их важностью для страны.

Все подобные документы сейчас чрезвычайно важны. Разумеется, Дума их воспринимает как первоочередные и срочные документы.

Дмитрий Песков

Вчера, 11 апреля, Госдума одобрила закон о едином реестре военнообязанных, узаконивающий электронные повестки. Предполагается, что со дня получения повестки (как в электронном, так и бумажном виде) вводится запрет на выезд из России. Неявка без уважительной причины по прошествии 20 суток со дня получения повестки влечет за собой ряд ограничительных мер. Во время законопроекта коммунисты заявили о нарушениях регламента. Они пожаловались, что поправки появились в думской базе слишком поздно и у них не было времени детально ознакомиться с ними.

Лаура Кеффер

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