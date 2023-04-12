В Кремле прокомментировали кадры с убийством военнопленного

«Безусловно, это ужасные кадры. Сначала нужно проверить достоверность. А затем, конечно, это может стать поводом для того, чтобы проверить так ли это или не так, имело ли это место, если имело, то где и со стороны кого. Но опять же я хочу сказать, что прежде всего в мире фейков, в котором мы живем, нужно проверить достоверность этой съемки», — сказал он.
Ранее в Telegram-каналах распространилось видео, на котором, как утверждается, военнопленному из украинской армии отрезают голову. Когда, где и кем было снято это видео, не ясно.
В ноябре 2022 г. в сети появились два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнопленных солдатами вооруженных сил Украины. В Минобороны России назвали эти кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима». В ведомстве подчеркнули, что этот случай не является первым военным преступлением, которое совершается в отношении российских военнопленных. В ООН призвали к расследованию произошедшего.