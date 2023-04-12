Совет Федерации утвердил закон о цифровизации воинского учета

Ранее сообщалось, что во вторник Госдума приняла инициативу сразу во втором и третьем чтениях.
Как заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, ошибка законодателей состоит в том, что парламентарии не сумели обеспечить должную информированность граждан об этом законе.
По словам Матвиенко, закон вовсе не спонтанный, разрабатывается с 2018 года и необходимость в нем назрела давно. Военкоматы, отметила председатель верхней палаты парламента, оставались одной их немногих государственных структур, не охваченных цифровизацией, находились в «нафталиновом состоянии». Процесс цифровизации призыва начался, но после начала СВО стало очевидно, что эту работу надо ускорить.
Матвиенко отметила, что постановка на воинский учет — это обязанность гражданина, она существует и сейчас, автоматическая постановка на учет лишь облегчает гражданину исполнение его обязанности. После принятия закона обо всех изменениях в учетных данных гражданина автоматически проинформируют в кабинете Госуслуг, например после переезда. Матвиенко, подчеркнула, что повестка вовсе не обязательно связана с призывом на военную службу. Явка по повестке и так уже предусмотрена законом.
Сенатор Людмила Нарусова задала вопрос, почему в приложении к закону нет заключения уполномоченного по правам человека. Сенатор Андрей Клишас ответил, что такое заключение не предусмотрено регламентом. На это Нарусова напомнила высказывание Виктора Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Нарусова указала на чрезмерную жесткость санкций для уклонистов с учетом того, что у многих граждан может не быть личного кабинета в Госуслугах, а жить он может не по адресу регистрации.
После продолжительного обсуждения Матвиенко завершила дебаты с Нарусовой указанием на пример Израиля, где с призывом на военную службу наведена полная дисциплина.
Закон принят Советом Федерации 163 голосами сенаторов, один голос был против.
Как говорится в заключении Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, законопроектом установлено, что Минцифры создает реестр воинского учета в интересах Министерства обороны РФ. Сведения в реестр будут предоставлять органы государственной власти и организации.
Законом устанавливаются ограничительные временные меры, направленные на обеспечение явки в военкоматы, включающие запрет на выезд из РФ со дня, когда повестка считается врученной.
В случае неявки через 20 дней с указанного в повестке дня, для уклонистов вводится запрет на государственную регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей, запрет на постановку на учет в налоговом органе, запрет на регистрацию прав на недвижимость, транспортные средства и отказ в заключении кредитных договоров. Законом будет предусмотрен досудебный порядок обжалования таких ограничительных мер и решений призывных комиссий.
Повестки в военкомат будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной форме, с указанием правовых последствий невыполнения гражданами изложенных в них требований.
При этом направленные почтой повестки будут считаться врученными под расписку в день доставки при наличии почтовой отметки о доставке. Повестка в электронной форме будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на Госуслугах. В случае, если повестка не была вручена одним из способов в письменной или электронной форме, она будет считаться врученной по истечении 7 дней с даты ее размещения в специальном реестре повесток.
Предполагается, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования после подписания президентом.