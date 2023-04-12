СМИ: Сеул одолжит Вашингтону снаряды, чтобы избежать их передачи Киеву

По сведениям издания, в прошлом году Южная Корея продала США 100 тысяч 155-миллиметровых снарядов, а в феврале Вашингтон попросил еще одну такую же партию. Сеул в ответ предложил 500 тысяч, но с условием, что снаряды не продадут, а сдадут в аренду, хотя это и необычно для такого типа товаров. США согласились, и в марте контракт был заключен.
«Этот способ позволяет Южной Корее, сохраняя принцип непредоставления Украине летальных вооружений, добросовестно отреагировать на запрос союзника — США», — пояснил источник газеты.
Предполагается, что эти снаряды пополнят американские арсеналы, тогда как собственные боеприпасы Пентагон отправит на Украину.
Как отмечает издание, эта система не изменилась с прошлого года, когда конечным пользователем южнокорейских снарядов также стали США.
Тем не менее решение сдать снаряды в аренду позволит Южной Корее сохранить право собственности над ними, поэтому Штаты, скорее всего, не смогут передать их Киеву без разрешения Сеула.
Как свидетельствуют появившиеся в соцсетях секретные документы Пентагона, южнокорейские чиновники беспокоились по поводу давления со стороны США и возможной перепродажи снарядов Украине. Так, тогдашний секретарь по международным делам Ли Мун Хи говорил Ким Сон Хану, занимавшему пост советника по нацбезопасности, что южнокорейское правительство «погрязло в опасениях», что США не будут в этом случае «конечным пользователем».
Офис президента Южной Кореи назвал опубликованные документы подделкой и подтвердил, что не сомневается в Вашингтоне как в союзнике.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. США, Канада и другие страны поставили Киеву десятки дальнобойных гаубиц M-777, немецкие САУ PzH 2000, польские Krab и французские CAESAR. Украинские войска применяют их прежде всего для обстрела городов и поселков республик Донбасса, жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.