Россия закрыла въезд в страну для 333 граждан Канады

«Ввиду антироссийских санкций, периодически вводимых режимом Джастина Трюдо против официальных лиц, политиков, экспертов, журналистов, деятелей культуры и спортсменов из России, въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 333 граждан Канады», — отмечается в заявлении российского МИДа.
В список граждан Канады, которым теперь запрещено въезжать в Россию, в частности, попали канадские фигуристки, олимпийские чемпионки Меган Дюамель и Тесса Верчью, а также ряд членов правительства и депутатов заксобраний канадских провинций Онтарио, Альберта и Британская Колумбия.
В МИД России уточняют, что канадские спортсмены включены в стоп-лист из-за требований запретить россиянам участвовать в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.
Также запрет на въезд в Россию введен для судьи Международного уголовного суда (МУС) из Канады Кимберли Прост. Ранее МУС выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Канада начала вводить масштабные санкции против России после начала военной операции на Украине. Санкции на данный момент введены Оттавой уже в отношении почти 400 российских физических и юридических лиц.
В последний раз канадские власти расширяли санкционный список против России 5 апреля: тогда под санкции попали глава Татарстана Рустам Минниханов, замминистра обороны России Николай Панков, а также компании, связанные с основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным. 12 апреля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Канада планирует передать средства от конфискованных российских активов на восстановление Украины.