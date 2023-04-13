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01:45 (мск), источник: © РИА Новости

В США предложили пригласить в НАТО еще три страны

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. НАТО может стать всемирной организацией за счет присоединения еще трех стран, написал в статье для Wall Street Journal экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Источник: Reuters

«Нам необходимо осуществить идею Хосе Марии Аснара (бывший премьер Испании — Прим. Ред.) о том, чтобы сделать НАТО глобальной организацией, пригласив в альянс Японию, Австралию и Израиль», — заявил он.

Экс-советник Трампа добавил, что к Североатлантическому альянсу могут присоединиться и другие страны, которые будут соответствовать нормам НАТО по расходам на оборону.

По его мнению, Штатам и их союзникам необходимо увеличить оборонные бюджеты, попутно сократив финансирование прочих отраслей.

Ранее о своем желании вступить в НАТО заявили Финляндия и Швеция, которые в мае прошлого года передали генсеку военной организации заявки на вступление в альянс. Для приема в блок необходимо одобрение всех его членов. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.

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