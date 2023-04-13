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09:54 (мск), источник: РБК

МИД назвал пять «системных проблем» зерновой сделки

Зерновая сделка обслуживает исключительно коммерческий экспорт Украины в интересах западных стран. Об этом заявили в МИД России.

Источник: Reuters

В ведомстве отметили, что в пресс-релиз Секретариата ООН по «черноморской инициативе» вновь не упомянули об устранение препятствий для российского сельхозэкспорта, которое должно было произойти в рамках выполнения сделки.

Это указывает на отсутствие каких-либо практических результатов по Меморандуму, подчеркнули в российском министерстве.

Без прогресса по решению пяти «системных» проблем о дальнейшем продлении «черноморской инициативы» после 18 мая говорить не приходится.

МИД России

Среди пяти системных проблем МИД перечисляет:

  • переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT,
  • возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания,
  • отмену ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты,
  • восстановление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса»,
  • разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

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