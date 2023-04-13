09:54 (мск), источник: РБК
МИД назвал пять «системных проблем» зерновой сделки
Зерновая сделка обслуживает исключительно коммерческий экспорт Украины в интересах западных стран. Об этом заявили в МИД России.
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В ведомстве отметили, что в пресс-релиз Секретариата ООН по «черноморской инициативе» вновь не упомянули об устранение препятствий для российского сельхозэкспорта, которое должно было произойти в рамках выполнения сделки.
Это указывает на отсутствие каких-либо практических результатов по Меморандуму, подчеркнули в российском министерстве.
Без прогресса по решению пяти «системных» проблем о дальнейшем продлении «черноморской инициативы» после 18 мая говорить не приходится.
Среди пяти системных проблем МИД перечисляет: