Глава МИД Тайваня заявил о вероятной подготовке Китая к вторжению. Ждать ли войны Пекина и Тайбэя

Тайваньское правительство осуждает учения китайской армии (НОАК), в ходе которых военные имитировали блокаду острова, заявил в интервью телеканалу CNN министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву. «Посмотрите на военные учения, а также на их риторику — кажется, они [Китай] готовятся начать войну против Тайваня», — сказал дипломат. При этом он отказался прогнозировать, когда Пекин может начать военную операцию против острова, лишь подчеркнув, что Тайбэй «должен быть готов» дать отпор НОАК.
В 1949 году на Тайвань после поражения в гражданской войне против коммунистов эвакуировалось правительство Китайской Республики и руководство правящей партии Гоминьдан. Китайская Республика, до 1971 года представлявшая Китай в ООН, не признает правительство КНР, тогда как Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР. Независимость Тайваня признали только 13 стран ООН.
Все государства, имеющие дипотношения с Пекином, включая 27 членов Евросоюза, США и Россию, официально признают Тайвань частью КНР.
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О каких учениях идет речь
Учения китайской армии в Тайваньском проливе проходили с 7 по 10 апреля. По сообщениям тайваньского министерства обороны, 10 апреля в маневрах были задействованы 91 самолет и 12 кораблей НОАК.
Учения имитировали «высокоточные удары по ключевым целям на острове Тайвань и в прилегающих водах», передает китайский телеканал CCTV.
Задачей последнего дня учений стала имитация «блокады» острова Тайвань. 10 апреля к учениям присоединилась авианосная ударная группа (АУГ) во главе с авианосцем «Шаньдун», сообщает китайский телеканал CGTN. По сообщениям японского минобороны, 10 марта АУГ была замечена в 230 км от японского острова Мияко, что находится к востоку от Тайваня. Японская сторона зафиксировала не менее 120 взлетов китайских самолетов и вертолетов с борта авианосца.
Масштаб нынешних маневров пока уступает учениям НОАК августа 2022 года. Тогда Китай впервые провел учебные стрельбы баллистическими ракетами, траектория полета которых пролегала в том числе через воздушное пространство над местами сосредоточения тайваньских зенитно-ракетных комплексов. При этом апрельские учения стали первыми, в которых китайский флот имитировал удары удары по Тайваню с использованием авианосной авиации, передавал CNN.
Военные маневры — реакция Китая на встречу главы тайваньской администрации Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти. Их переговоры прошли 6 апреля и стали первой встречей Цай Инвэнь с новым спикером Палаты представителей из Республиканской партии. Диалог Цай и Маккарти состоялся в президентской библиотеке Рональда Рейгана в Калифорнии, которая, как сообщили в МИД КНР, была внесена в санкционный список.
В отличие от поездки Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года, в этот раз встречу решили провести на территории США, чтобы не провоцировать Китай.
По сообщениям японской газеты Nikkei, Тайбэй даже предлагал Маккарти провести переговоры по видеосвязи, опасаясь негативной реакции Китая.
Тем не менее МИД Китая выступило с жесткой критикой встречи в Калифорнии. Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, США и Тайвань проигнорировали предупреждения Китая, вступили в сговор и под видом транзита — официально Цай Инвэнь посетила США «транзитом» после поездки в Белиз и Гватемалу — попустительствуют силам, которые стремятся привести Тайвань к независимости. В МИДе КНР назвали Цай Инвэнь сепаратисткой, которая с момента прихода к власти не признала «консенсус 1992 года», а США должны прекратить сдерживать развитие Китая за счет тайваньского вопроса.
Консенсус 1992 года — договоренность, достигнутая между Пекином и Тайбэем в 1992 году. Правящая тогда на Тайване партия Гоминьдан согласилась с руководством КНР, что этнически и исторически Тайвань — это тоже Китай, и вместе они образуют единое государство. Хотя стороны тогда допустили разногласия в определении того, какое из правительств обладает правом руководить всем Китаем, после достижение консенсуса последовало бурное развитие социально-экономических связей материка с островом.
Цай Инвэнь, в отличие от своих предшественников, этот консенсус не поддерживает и продвигает идею создания Тайваня как полноценного государства, никак с Китаем не связанного.
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Какую цель преследует Китай
Китайские военные учения имеют и более долгосрочную цель — повлиять на политический баланс сил на самом Тайване. В ноябре 2022 года правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП) с треском проиграла на региональных выборах, уступив большинство уездов и городов партии Гоминьдан (ГМД). В отличие от ДПП, партия Гоминьдан выступает за конструктивный диалог с Пекином и признает «принцип одного Китая». Основная причина неудачи ДПП — беспокойство избирателей из-за возможной эскалации между Пекином и Тайбэем, к которой может привести политика ДПП.
В 2024 году на Тайване должны состояться президентские выборы. Если победу на них одержит партия Гоминьдан, это станет подспорьем и для мирного воссоединения КНР с островом.
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Что говорят о рисках войны Китая и Тайваня
В самом Китае допускали применение силы для борьбы с «сепаратистами» на Тайване, однако считают необходимым содействовать мирной интеграции острова с материковым Китаем. «Мы продолжим решительную борьбу против так называемой независимости Тайваня, будем содействовать воссоединению Родины, способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива и продвигать процесс мирного воссоединения Родины», — заявил в марте премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
Ранее генерал США Майк Минихан заявлял, что США следует нарастить группировку войск близ Тайваня к 2025 году из-за риска военного конфликта к этому сроку.
«Надеюсь, что я ошибаюсь. Мое чутье подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году», — цитировали издания The Washington Post и NBC служебную записку генерала.
По мнению Минихана, в 2024 году на Тайване пройдут выборы, что, вероятно, даст Китаю повод атаковать остров. При этом США будут отвлечены от внешнеполитических вопросов после проведения собственных президентских выборов в ноябре 2024 года. Записка Минихана адресована командирам авиагрупп в американских ВВС, им поручено доложить об усилиях по подготовке к сражениям с армией КНР.
В сентябре 2022 года в ЦРУ сообщили о планах КНР подготовиться к захвату Тайваня к 2027 году.
В октябре 2022 года главнокомандующий ВМС США адмирал Майкл Гилдей допускал, что Китай может вторгнуться в Тайвань уже в ближайшее время. «Мы говорим об окне возможностей до 2027 года, но должны держать в уме, что это [начало вторжения] может произойти в 2022 году или в 2023 году. <…> Я не хочу быть паникером, говоря это, просто мы не можем закрыть на это глаза», — сказал Гилдей.
Впрочем, в марте 2023 года директор национальной разведки США Эврил Хейнс отметила в ходе слушаний в Конгрессе, что, по ее мнению, КНР не хотят возникновения вооруженного конфликта вокруг Тайваня.
«Наша оценка ситуации: Китай не хочет вступать в войну», — цитирует ее Bloomberg.
Как ранее писал RTVI, военная операция Китая против Тайваня сопряжена со многими рисками, включая:
- Высокие затраты с точки зрения военных ресурсов из-за необходимости проведения масштабного десанта, форсирования Тайваньского пролива и прорыва системы ПВО Тайваня, которая является одной из самых мощных в Азии;
- Реакцию союзников Тайваня — в частности, США и Японии, которые могут поддерживать остров поставками вооружений и даже напрямую присоединиться к конфликту;
- Негативную реакцию международного сообщества и введение санкций со стороны США, ЕС, Японии и Южной Кореи. Ограничить экономические связи с Китаем способны также Индия и страны АСЕАН;
- Проблемы с удержанием территорий в случае успеха военной операции, в том числе из-за горного рельефа Тайваня. Не исключено, что на острове могут возникнуть партизанские формирования, которых будет очень сложно подавить.