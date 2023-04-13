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14:29 (мск), источник: Ведомости

Закон об электронных повестках направлен на подпись Путину

Закон о создании новой системы цифрового учета военнообязанных, предусматривающей в том числе рассылку повесток в электронном виде, принятый Госдумой и одобренный Совфедом, направили на подпись президенту РФ Владимиру Путину 12 апреля. Это следует из материалов думской базы.

Источник: РИА "Новости"

«Дата направления Президенту Российской Федерации 12.04.2023», — говорится в материалах.

12 апреля Совфед одобрил закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных. Уточнялось, что «за» проголосовали 163 сенатора, «против» — один. В ходе обсуждения законопроекта с его критикой выступила сенатор Людмила Нарусова.

11 апреля Госдума приняла сразу в трех чтениях поправки о создании единого реестра военнообязанных, электронных повестках и новых ограничениях за неявку по ним в военкомат. «За» проголосовали 394 депутата, один из 450 воздержался. После одобрения Совфедом законопроект должен поступить на подпись президенту.

Согласно поправкам, с момента получения повестки и до явки в военкомат граждане не смогут выехать из России. Также в случае неявки может грозить запрет на государственную регистрацию в качестве ИП, лишение возможности управлять транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью и др. Кроме того поправки разрешают совершеннолетним заключать контракт на службу в армии сразу после окончания школы.

Обновленные правила получения повесток для явки в военкоматы коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных, подчеркнул председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. На текущий весенний призыв поправки распространяться не будут.

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