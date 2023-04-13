Закон об электронных повестках направлен на подпись Путину

«Дата направления Президенту Российской Федерации 12.04.2023», — говорится в материалах.
12 апреля Совфед одобрил закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных. Уточнялось, что «за» проголосовали 163 сенатора, «против» — один. В ходе обсуждения законопроекта с его критикой выступила сенатор Людмила Нарусова.
11 апреля Госдума приняла сразу в трех чтениях поправки о создании единого реестра военнообязанных, электронных повестках и новых ограничениях за неявку по ним в военкомат. «За» проголосовали 394 депутата, один из 450 воздержался. После одобрения Совфедом законопроект должен поступить на подпись президенту.
Согласно поправкам, с момента получения повестки и до явки в военкомат граждане не смогут выехать из России. Также в случае неявки может грозить запрет на государственную регистрацию в качестве ИП, лишение возможности управлять транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью и др. Кроме того поправки разрешают совершеннолетним заключать контракт на службу в армии сразу после окончания школы.
Обновленные правила получения повесток для явки в военкоматы коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных, подчеркнул председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. На текущий весенний призыв поправки распространяться не будут.