Байден заявил, что обеспокоен фактом утечки разведданных США, но не их содержанием

«Я обеспокоен тем, что это произошло», — сообщил американский президент журналистам в ходе визита в Ирландию (цитата по AFP). По его словам, в связи со сливом разведданных «ведется полномасштабное расследование» и оно «приближается» к некоторым выводам.
Байден подчеркнул, что его беспокоит сам факт утечки, но не предание огласке содержания документов.
Американские СМИ обнаружили секретные документы Пентагона в соцсетях на прошлой неделе. Они касались контрнаступления Украины, взаимодействия и давления Вашингтона на другие страны для передачи Киеву оружия и ряда других тем. В частности, из слитых документов стало известно, что разведка США считает маловероятными переговоры о мире на Украине в 2023 году.