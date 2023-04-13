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18:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден заявил, что обеспокоен фактом утечки разведданных США, но не их содержанием

Президента США Джо Байдена волнует факт утечки материалов Пентагона. Он подчеркнул, что по факту слива американских секретных документов сейчас ведется расследование.

Источник: Reuters

«Я обеспокоен тем, что это произошло», — сообщил американский президент журналистам в ходе визита в Ирландию (цитата по AFP). По его словам, в связи со сливом разведданных «ведется полномасштабное расследование» и оно «приближается» к некоторым выводам.

Байден подчеркнул, что его беспокоит сам факт утечки, но не предание огласке содержания документов.

Американские СМИ обнаружили секретные документы Пентагона в соцсетях на прошлой неделе. Они касались контрнаступления Украины, взаимодействия и давления Вашингтона на другие страны для передачи Киеву оружия и ряда других тем. В частности, из слитых документов стало известно, что разведка США считает маловероятными переговоры о мире на Украине в 2023 году.

Справка
Утечка документов США о конфликте на Украине. Что важно знатьКак документы могли оказаться в Сети, что в них говорится о планах США и как «слив» может повлиять на ход конфликта — в материале RTVI.

Александр Кислов

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