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18:10 (мск), источник: ТАСС

Spiegel: Германия разрешила Польше передачу Украине МиГ-29 из запасов бывшей ГДР

БЕРЛИН, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство Германии разрешило Польше передать Украине истребители советского производства, полученные Варшавой из запасов бывшей ГДР.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Об этом в четверг сообщило издание Der Spiegel.

Ранее стало известно о том, что польские власти официально попросили правительство Германии одобрить поставки Украине истребителей МиГ-29. Варшава уже в марте объявила о поставке Киеву истребителей МиГ-29 советского производства. Однако пока, как пишет издание, самолетов Украине передано не было.

В 2002 году федеративная республика продала Польше 23 МиГ-29 из запасов бывшей ГДР. По данным польской стороны, сейчас она располагает «примерно дюжиной» таких истребителей. В начале апреля представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач в эфире радиостанции RFM сообщил, что власти страны передали Украине несколько истребителей МиГ-29.

Ранее Украина уже получила от Польши четыре истребителя МиГ-29. Позже польский президент Анджей Дуда заявил, что Варшава передает Киеву еще четыре МиГ-29. Кроме того, шесть таких самолетов, которые сейчас проходят техническое обслуживание, могут быть переданы украинской стороне в скором времени.

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