Spiegel: Германия разрешила Польше передачу Украине МиГ-29 из запасов бывшей ГДР

Об этом в четверг сообщило издание Der Spiegel.
Ранее стало известно о том, что польские власти официально попросили правительство Германии одобрить поставки Украине истребителей МиГ-29. Варшава уже в марте объявила о поставке Киеву истребителей МиГ-29 советского производства. Однако пока, как пишет издание, самолетов Украине передано не было.
В 2002 году федеративная республика продала Польше 23 МиГ-29 из запасов бывшей ГДР. По данным польской стороны, сейчас она располагает «примерно дюжиной» таких истребителей. В начале апреля представитель польского президента, отвечающий за международную проблематику, Марчин Пшидач в эфире радиостанции RFM сообщил, что власти страны передали Украине несколько истребителей МиГ-29.
Ранее Украина уже получила от Польши четыре истребителя МиГ-29. Позже польский президент Анджей Дуда заявил, что Варшава передает Киеву еще четыре МиГ-29. Кроме того, шесть таких самолетов, которые сейчас проходят техническое обслуживание, могут быть переданы украинской стороне в скором времени.