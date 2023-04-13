19:04 (мск), источник: © РИА Новости
МВД объяснило рост штата спецназа нуждами спецоперации
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В МВД объяснили увеличение штата ведомственных подразделений проведением спецоперации.
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В пресс-центре министерства напомнили, что сотрудники ведомства принимают участие в боевых действиях. Оперативная обстановка диктует вопрос комплектования и укрепления подразделений МВД.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее сообщал об увеличении штата полицейского спецназа «Гром». Он указал на формирование в полиции параллельной структуры, дублирующей задачи и функционал Росгвардии.