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19:04 (мск), источник: © РИА Новости

МВД объяснило рост штата спецназа нуждами спецоперации

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В МВД объяснили увеличение штата ведомственных подразделений проведением спецоперации.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

В пресс-центре министерства напомнили, что сотрудники ведомства принимают участие в боевых действиях. Оперативная обстановка диктует вопрос комплектования и укрепления подразделений МВД.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее сообщал об увеличении штата полицейского спецназа «Гром». Он указал на формирование в полиции параллельной структуры, дублирующей задачи и функционал Росгвардии.

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