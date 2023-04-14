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00:10 (мск), источник: © РИА Новости

Антонов рассказал об обещании Госдепа устроить Лаврову холодный прием

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. США пообещали оказать холодный прием министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время его визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале.

Источник: © РИА Новости

«На протяжении многих лет мы не видим никакого дружелюбия с американской стороны. Нас однозначно предупредили в Госдепе на очень высоком уровне, что здесь Сергея Викторовича ждет холодный прием. Посмотрим, как это будет выражаться в ходе непосредственных мероприятий, в чем это будет выражаться», — сказал дипломат.

Что касается ситуации с визами для участия главы МИД России и сопровождающих его лиц в Совете Безопасности, то их до сих пор не предоставили, уточнил Антонов.

«Ответ только один: все находится в стадии согласования. Нас очень волнует ситуация, поскольку весь опыт работы здесь показывает, что американцы тянут до последнего момента и потом выдают визы, к сожалению, далеко не всем членам команды министра», — пояснил посол.

В заключение он отметил, что Белый дом сделал все возможное для разрушения отношений между двумя странами.

«То обвиняли нас во вмешательстве в выборы, то в хакерских атаках, то в завоевании международных рынков, то в использовании энергоресурсов в качестве оружия», — напомнил дипломат.

Сейчас все контакты посольства России в Вашингтоне носят эпизодический характер, а многие обращения по актуальным вопросам, например по оружию, «рассматриваются в Госдепартаменте годами», подытожил Антонов.

Российские дипломаты уже много лет указывают на сложности с получением виз, в первую очередь американских, для работы в различных органах ООН. В конце марта первый зампостпреда России Дмитрий Полянский заявил, что Москва рассчитывает на скорый запуск процедуры арбитража против США для решения этой проблемы. По его словам, объем нарушений соглашения о стране пребывания в отношении не только России, но и других государств вполне достаточен.

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