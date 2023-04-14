ЕС готовится ввести 11-й пакет санкций против России

«Европа ввела 10 пакетов санкций. Будет еще один», — приводятся слова Макгиннес на сайте CNBC.
Еврокомиссар отметила, что 11-й санкционный пакет будет направлен в первую очередь на борьбу с попытками обхода ограничительных мер. «Необходимо убедиться, что у них (у России — прим. ТАСС) не будет возможностей для обхода наших санкций», — подчеркнула она.
Ранее европейское издание газеты Politico сообщило, что Евросоюз приступит к обсуждению введения 11-го пакета санкций после католической Пасхи, которая отмечалась в прошедшие выходные. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что 11-й пакет санкций будет нацелен на противодействие различным методам их обхода.