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04:02 (мск), источник: ТАСС

ЕС готовится ввести 11-й пакет санкций против России

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Евросоюз готовится ввести 11-й пакет санкций против России. Об этом заявила в четверг в интервью телекомпании CNBC еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес.

Источник: Reuters

«Европа ввела 10 пакетов санкций. Будет еще один», — приводятся слова Макгиннес на сайте CNBC.

Еврокомиссар отметила, что 11-й санкционный пакет будет направлен в первую очередь на борьбу с попытками обхода ограничительных мер. «Необходимо убедиться, что у них (у России — прим. ТАСС) не будет возможностей для обхода наших санкций», — подчеркнула она.

Ранее европейское издание газеты Politico сообщило, что Евросоюз приступит к обсуждению введения 11-го пакета санкций после католической Пасхи, которая отмечалась в прошедшие выходные. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что 11-й пакет санкций будет нацелен на противодействие различным методам их обхода.

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