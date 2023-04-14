Тихоокеанский флот подняли по тревоге для внезапной проверки

Отмечается, что с целью оценки состояния и повышения готовности органов военного управления, войск и сил к решению задач по предназначению на всех стратегических направлениях в Минобороны России продолжается практика проведения внезапных проверок.
«Сегодня с 9 часов (по Владивостокскому времени) поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский флот в полном составе», — сказал министр. Непосредственным руководителем проверки назначен главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Евменов Николай Анатольевич.
«В ходе мероприятия Тихоокеанскому флоту предстоит отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника», — добавил Шойгу.
В соответствии с распоряжениями Генштаба, ТОФ предстоит уточнить план применения с учетом учебной обстановки, осуществить в короткие сроки подготовку сил (войск) к боевым действиям, выполнить оперативное развертывание и отработать комплекс учебно-боевых задач как в ближней, так и дальней морских зонах.