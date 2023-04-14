Самые удивительные созвездия Северного полушария Человечество с незапамятных времен проявляло интерес к звездам. Узнайте о созвездиях Северного полушария через истории и их легенды
Фоторепортажи
14Митинг-концерт в «Лужниках»
10В Венеции почти пересохли каналы
Главное
Спецоперация на Украине
11:11 (мск), источник: © РИА Новости

Тихоокеанский флот подняли по тревоге для внезапной проверки

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приведен в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Минобороны.

Источник: © РИА Новости

Отмечается, что с целью оценки состояния и повышения готовности органов военного управления, войск и сил к решению задач по предназначению на всех стратегических направлениях в Минобороны России продолжается практика проведения внезапных проверок.

«Сегодня с 9 часов (по Владивостокскому времени) поднят по тревоге и приступил к приведению в высшую степень боевой готовности Тихоокеанский флот в полном составе», — сказал министр. Непосредственным руководителем проверки назначен главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Евменов Николай Анатольевич.

«В ходе мероприятия Тихоокеанскому флоту предстоит отразить массированные ракетно-авиационные удары, провести учения по поиску и уничтожению подводных лодок, выполнить торпедные, артиллерийские стрельбы и ракетные пуски в ходе поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника», — добавил Шойгу.

В соответствии с распоряжениями Генштаба, ТОФ предстоит уточнить план применения с учетом учебной обстановки, осуществить в короткие сроки подготовку сил (войск) к боевым действиям, выполнить оперативное развертывание и отработать комплекс учебно-боевых задач как в ближней, так и дальней морских зонах.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кремль одним заявлением 'нанес удар' по Украине
Киевские власти пришли в ярость из-за вскрывшейся правды о СШ
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ученияШойгу Сергей