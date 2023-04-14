Песков прокомментировал выводы Еврокомиссии по российским активам

«Сейчас становится очевидным, что уложить, упаковать в нормы международного права вот эти бандитские действия коллективного запада по блокировке наших авуаров никак не получается. У них никак не получается с легитимизацией этих шагов. Куда ни крути, все равно все их действия выглядят незаконными. Будем смотреть, как они будут действовать дальше. Мы требуем, чтобы это все было разблокировано, и считаем все это незаконным. Мы убеждены, что любая попытка как-то это все легитимизировать обречена на неудачу», — сказал он.
Накануне, 13 апреля, немецкая газета Die Welt со ссылкой на внутренний документ сообщила, что Еврокомиссия пришла к выводу о необходимости вернуть после завершения конфликта на Украине замороженные активы России. В то же время европейские чиновники рассматривают возможность инвестировать заблокированные активы ЦБ в европейские государственные облигации с годовой доходностью 2,6%. В ЕК полагают, что такая «чрезвычайная мера» позволит профинансировать восстановление Украины. Ведомство отмечает, что пойти на этот шаг возможно с юридической точки зрения, «особенно с учетом грубых нарушений Россией международного права».
К октябрю 2022 г. страны ЕС заблокировали около 17 млрд евро, принадлежащих российским компаниям и гражданам. В феврале эта сумма увеличилась до 21,5 млрд евро, сообщили в ЕК. Немецкая газета пишет, что «сумма почти не увеличилась», учитывая заявления ЕС о стремлении заставить Россию «заплатить за свои действия». Издание объясняет это тем, что активы российских бизнесменов «часто хорошо скрыты».
На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также заморозили российские активы за рубежом. В ноябре 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад заблокировал 300 млрд евро резервов Центробанка РФ. Тогда же она предложила создать из этих средств инвестиционный фонд, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине.
В Кремле также назвали заморозку российских активов воровством. В конце октября 2022 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что блокировка активов за рубежом противоречит международному праву. Он отметил, что Россия ограничена в действиях для борьбы с таким решением, однако российские власти не будут «сидеть сложа руки». В начале января официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона рассматривает варианты возвращения доступа к замороженным активам.