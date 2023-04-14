Песков ответил на вопрос о прямой линии Путина словами «сроков пока нет»

«Ожидаем, что состоится. Сроков пока нет», — сказал он.
«Прямая линия» проходит каждый год начиная с 2001 года, за исключением 2004 года, 2012 и 2020 годов. В эфире граждане задают Путину свои вопросы, президент отвечает. В 2020 году из-за начала пандемии прямую линию отменили.
В прошлом году программу неоднократно откладывали. ️В мае 2022 года Песков предупредил, что из-за начала военной операции на Украине даты проведения прямой линии могут «уйти вправо». После этого Кремль несколько раз переносил мероприятие, оно так и не состоялось.
В феврале Песков заявил, что прямая линия с президентом состоится и этот вопрос обсуждается в Кремле. Дату проведения он обещал объявить позже.