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16:36 (мск), источник: Ведомости

В Госдуме создали группу по ограничению финансирования иноагентов и уехавших артистов

В Госдуме создана рабочая группа для разработки предложений по запрету иноагентам и деятелям культуры, покинувшим Россию и критикующим страну, получать доход от творческой деятельности на территории РФ. Об этом сообщил заместитель председателя нижней палаты Петр Толстой. Рабочую группу возглавит заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Толстой также вошел в в состав группы. Имена других участников не уточняются.

Источник: РИА "Новости"

«Задача — найти справедливое решение в этой крайне тонкой и деликатной сфере, хотя в Госдуму поступают обращения и с достаточно радикальными предложениями от наших избирателей», — написал в своем Telegram-канале депутат.

Толстой подчеркнул, что «негоже зарабатывать деньги в стране, которую ненавидишь». Он также заявил о «доказанных фактах поддержки ВСУ» средствами, заработанными в России.

В Госдуме активно обсуждают меры наказания и ограничения для уехавших граждан, «поливающих грязью» страну, с января 2023 г. Тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой изымать имущество у таких россиян и предложил дополнить УК РФ статьей о конфискации имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию российской армии. Позже он уточнил, что при разработке мер подход должен быть разным с учетом того, кто и что из уехавших «натворил».

В конце марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал запретить зарабатывать деньги в России иноагентам. Соответствующие поправки он предложил внести в закон об иноагентах. Затем, 7 апреля, Володин запустил в своем Telegram-канале опрос, в котором предложил подписчикам высказать свое мнение об идее запретить финансирование граждан, которые «поливают грязью» Россию.

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