11:59 (мск), источник: Известия
Власти ФРГ выступили за включение атомного сектора России в 11-й пакет санкций ЕС
Правительство ФРГ выступает за включение российского атомного сектора в 11-й пакет санкций Евросоюза против РФ. Об этом 15 апреля заявил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Он указал, что Россия больше не может считаться надежным партнером в сфере ядерных технологий. Кроме того, по мнению Хабека, Москва использует зависимость других стран от ее энергоресурсов для оказания давления.