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00:59 (мск), источник: Газета.Ру

Косачев напомнил, что Украина официально не выходила из СНГ

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев напомнил, что Украина официально не выходила из СНГ.

Источник: РИА "Новости"

Таким образом сенатор отреагировал на то, что на сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ в Петербурге заметили украинский флаг.

«На официальном сайте Исполкома СНГ Украина — член Содружества. На официальном сайте МПА СНГ — то же самое Украина, какие бы ни были у нее отношения с Россией, отношения с СНГ и его структурами официально не прерывала», — написал Косачев в Telegram-канале.

Он отметил, что у международных организаций есть правила использования символики, и это не прерогатива государства, где находится соответствующая штаб-квартира. Иначе, по его словам, придется столкнуться с тем, что кто-то захочет опустить флаг России, например, в Нью-Йорке в случае ООН.

В то же время, он подчеркнул, что ему лично не нравится наличие символики Украины в России, но любые решения в этом контексте не могут быть односторонними, так как Российская Федерация — правовое и демократическое государство.

Ранее Украина вышла из соглашений о пограничном сотрудничестве с Россией, Белоруссией и СНГ.

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